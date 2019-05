Copa Sudamericana 2019 EN VIVO: horarios, canales y cómo VER EN DIRECTO todos los partidos

La Copa Sudamericana 2019 comienza hoy con la segunda fase por el pase a los octavos de final. Por parte de los peruanos, Melgar y Sporting Cristal se enfrentan ante Universidad Católica de Ecuador y Unión Española, respectivamente. Esta etapa cuenta con 32 equipos de 10 países y aquí podrás conocer los días, horarios, canales de TV y cómo ver todos los partidos de fútbol en vivo y en directo.

Los estadios Centenario en Montevideo, Ramón Tahuichi en Santa Cruz y Olímpico Atahualpa en Quito serán los escenarios de los encuentros que abrirán la programación de 16 partidos dividida en 6 el martes, 5 el miércoles y 5 el jueves.

Colombia y Uruguay, cada uno con 5 equipos, son los países que más aportan a los dieciseisavos, instancia que fue completada con la llegada de 8 equipos que estaban disputando la Copa Libertadores.

Los dieciseisavos de la Copa Sudamericana se ha completado con la clasificación de 4 chilenos y 4 brasileños, 3 venezolanos, 3 ecuatorianos y 3 argentinos, 2 peruanos y 2 paraguayos, así como un boliviano.

El sorteo cumplido el 13 de mayo en Asunción dejó apenas un duelo entre representantes del mismo país: el que abrirán el jueves en la capital uruguaya el Montevideo Wanderers y el Club Atlético Cerro.

La clasificación de goleadores se mantiene invariable, con 2 jugadores que han marcado 3 goles: el brasileño Erik, del Botafogo, y el ecuatoriano Michael Estrada, del Macará.

Con 2 dianas persiguen a los líderes el centrocampista uruguayo Richard Pellejero, de Cerro, y el delantero argentino Tomás Sandoval, de Colón de Santa Fe.

Programación de partidos por Copa Sudamericana

Martes 21 de mayo

5:15 p.m. | River Plate vs Colón

Estadio: Centenario



5:15 p.m. | Royal Pari vs Macará

Estadio: Ramón Aguilera Costas



5:15 p.m. | U. Católica (ECU) vs FBC Melgar

Estadio: Olímpico Atahualpa



7:30 p.m. | Rionegro vs Independiente

Estadio: Alberto Grisales



7:30 p.m. | Unión la Calera vs Atlético Mineirao

Estadio: Municipal Nicolás Caharhuán



7:30 p.m. | Unión Española vs Sporting Cristal

Estadio: Santa Laura



Miércoles 21 de mayo

3:00 p.m. | Zulia vs Palestino

Estadio: José Encarnación Romero



5:15 p.m. | Deportivo Cali vs Peñarol

Estadio: Cali



5:15 p.m. | Sol de América vs Botafogo

Estadio: Luis Alfonso Giagni



7:30 p.m. | Liverpool vs Caracas

Estadio: Luis Franzini



7:30 p.m. | La Equidad vs Deportivo Santaní

Estadio: Nemesio Camacho El Campín



Jueves 23 de mayo

5:15 p.m. | Montevideo Wanderers vs Cerro

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera



5:15 p.m. | Corinthians vs Deportivo Lara

Estadio: Arena Corinthians



7:30 p.m. | Ind. Del Valle vs Univ. Católica (Chi)

Estadio: Olímpico Atahualpa



7:30 p.m. | Fluminense vs Atlético Nacional

Estadio: Maracaná



7:30 p.m. | Argentinos Juniros vs Deportes Tolima

Estadio: Deigo Armando Maradona