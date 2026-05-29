La Copa Sudamericana 2026 entra en su etapa decisiva con un sistema que primero obliga a disputar los playoffs. En esta fase, los equipos que terminaron segundos en sus grupos se enfrentan a los clubes que quedaron terceros en la Copa Libertadores, en duelos de ida y vuelta.

Emparejamientos, Copa Sudamericana

Playoff A (Bolívar vs Gremio) vs São Paulo.

(Bolívar vs Gremio) vs São Paulo. Playoff B (Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino) vs Atlético Mineiro.

(Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino) vs Atlético Mineiro. Playoff C (Independiente Medellín vs Vasco da Gama) vs Olimpia.

(Independiente Medellín vs Vasco da Gama) vs Olimpia. Playoff D (Boca Jr.s vs O’Higgins) vs Recoleta.

(Boca Jr.s vs O’Higgins) vs Recoleta. Playoff E (Nacional vs Tigre) vs City Torque.

(Nacional vs Tigre) vs City Torque. Playoff F (Santa Fe vs Caracas) vs River Plate.

(Santa Fe vs Caracas) vs River Plate. Playoff G (Lanús vs Cienciano) vs Botafogo.

(Lanús vs Cienciano) vs Botafogo. Playoff H (Universidad Central vs Santos) vs Macará.

Estos enfrentamientos definirán a los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final, donde ya esperan los líderes de grupo. Entre ellos destacan River Plate, São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Olimpia, Independiente, Peñarol y Liga de Quito.

El cuadro se completará según el rendimiento de cada equipo en la fase de grupos, lo que determinará los cruces en octavos. No hay restricciones por país, por lo que podrían darse duelos entre clubes del mismo país desde esta instancia.

En cuanto al calendario, los playoffs se jugarán entre el 21 y el 30 de julio. Los octavos de final se disputarán del 11 al 20 de agosto, seguidos por los cuartos en septiembre y semifinales en octubre. La gran final será el 21 de noviembre en Barranquilla, donde se definirá al campeón de la Sudamericana 2026.