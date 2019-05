Copa Sudamericana: Sigue el sorteo de la segunda ronda del certamen continental | FOTOGALERÍA

Sporting Cristal y Melgar conocerán a sus rivales en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019, con el sorteo que se realizará en la sede de la Conmebol.

Cruces segunda ronda

-La Equidad vs. Deportivo Santaní

-Independiente del Valle vs. U. Católica de Chile

-Fluminense vs. Atlético Nacional

-Unión Española vs. Sporting Cristal

-Argentinos Juniors vs. Deportes Tolima

​-Montevideo Wanderers vs. Atlético Cerro de Uruguay

El sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019 se realizará EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 13 de mayo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Gran Asunción del Paraguay, desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

La transmisión del sorteo está a cargo de Fox Sports y Fox Play en toda Latinoamérica. DirecTV Sports también tendrá una transmisión especial. El sorteo se podrá seguir además por la señal de Facebook Watch.

Solo dos clubes peruanos dirán presente en este sorteo y ambos provienen desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: Sporting Cristal y Melgar de Arequipa, quienes quedaron terceros en el grupo C y F, respectivamente.

En total, 32 equipos disputarán la segunda ronda de la Copa Sudamericana: 4 chilenos, 3 venezolanos, 2 peruanos, 5 uruguayos, 4 brasileños, 5 colombianos, 3 argentinos, 3 ecuatorianos, 2 paraguayos y un boliviano.

Así se dividirán los dos bolilleros para los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2019:

Bolillero 1: Los 10 equipos provenientes de la Copa Libertadores, más 6 mejores equipos de la primera fase de la Copa Sudamericana.



Bolillero 2: Los 16 equipos clasificados de la primera fase de la Copa Sudamericana.

Estos serán los bombos del sorteo de la Copa Sudamericana 2019:



Bombo 1: Colón, Independiente, Atlético Mineiro, Botafogo, Palestino, Universidad Católica de Chile, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Macará, Deportivo Santaní, Melgar, Sporting Cristal, Peñarol, Atlético Cerro, Caracas FC y Deportivo Lara.



Bombo 2: Argentinos Juniors, Royal Pari, Corinthians, Fluminense, Unión Española, Unión La Calera, Rionegro Águilas, La Equidad, Independiente del Valle, Universidad Católica de Ecuador, Sol de América, Montevideo Wanderers, Liverpool, River Plate de Uruguay y Zulia FC.



Sorteo Copa Sudamericana 2019 - horarios en el mundo



19:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas en Venezuela, Bolivia

21:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

02:00 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania