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Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
Por Redacción EC

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy,martes 19 de mayo de 2026, a las 5:00 PM (hora peruana), PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Sigue el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

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