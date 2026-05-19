Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy,martes 19 de mayo de 2026, a las 5:00 PM (hora peruana), PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Sigue el minuto a minuto del duelo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.