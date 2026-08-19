Coquimbo Unido y Platense se enfrentan hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras el emocionante empate 1-1 en el partido de ida disputado en Buenos Aires, la llave quedó totalmente abierta y se definirá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Chile. El ganador de este cruce se meterá entre los ocho mejores equipos del continente.

Coquimbo vs. Platense EN VIVO: conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de vuelta ONLINE por octavos de final de la Copa Libertadores 2026. / JUAN MABROMATA

¿A qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense hoy?

El partido se disputará en simultáneo para toda la región. Revisa los horarios oficiales según tu país de residencia:

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 18:00 horas

18:00 horas Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

19:00 horas Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

¿Qué canal transmite Coquimbo Unido vs Platense en directo?

La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en toda Sudamérica a través de las cadenas oficiales de televisión y sus respectivas plataformas digitales de streaming.

En Chile: Se puede ver por televisión en el canal ESPN y vía streaming online mediante la plataforma Disney+ Premium .

Se puede ver por televisión en el canal y vía streaming online mediante la plataforma . En Argentina: La cobertura televisiva está a cargo de Fox Sports , mientras que el streaming oficial es transmitido por Disney+ Premium .

La cobertura televisiva está a cargo de , mientras que el streaming oficial es transmitido por . En Perú, Colombia y Ecuador: El partido se sintoniza en televisión por ESPN 2 y de forma digital en la app Disney+.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Platense ONLINE por internet?

Si prefieres seguir el compromiso desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas de streaming oficiales para ver el fútbol en vivo por internet de forma legal:

En Chile y Argentina: El partido se transmite online y de manera exclusiva a través de la aplicación Disney+ Premium .

El partido se transmite online y de manera exclusiva a través de la aplicación . En Perú, Colombia, Ecuador y el resto de Sudamérica: Se puede seguir en vivo por internet mediante la plataforma global de Disney+ (planes estándar y premium).

Se puede seguir en vivo por internet mediante la plataforma global de (planes estándar y premium). En Estados Unidos: Para los usuarios norteamericanos, la señal online está disponible a través de Fubo y Sling TV (mediante la señal integrada de beIN SPORTS).

Formaciones confirmadas de Coquimbo Unido y Platense

Ambos directores técnicos ponen lo mejor de su plantel disponible para buscar la clasificación directa a los cuartos de final de la Copa.

Coquimbo Unido: El conjunto pirata arranca con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Joshua Arancibia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; Lucas Pratto.

El conjunto pirata arranca con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Joshua Arancibia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; Lucas Pratto. Platense: El calamar salta a la cancha con Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez.

¿Cómo quedó el partido de ida y qué pasa si empatan?

En el primer partido jugado en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y Coquimbo Unido empataron 1-1. Luciano Giménez abrió el marcador para los argentinos de cabeza a los 35 minutos, pero el arquero Diego “Mono” Sánchez sostuvo la diferencia al taparle un penal a Guido Mainero. En el cierre del encuentro, a los 90+4′, Guido Vadalá marcó el empate agónico para la escuadra chilena.

Para avanzar a cuartos de final, a cualquiera de los dos clubes le basta con ganar por cualquier marcador. Si se mantiene el empate tras los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente a través de una tanda de penales, ya que no rige la regla del gol de visitante.