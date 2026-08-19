Coquimbo Unido y Platense se enfrentan hoy, miércoles 19 de agosto de 2026, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras el emocionante empate 1-1 en el partido de ida disputado en Buenos Aires, la llave quedó totalmente abierta y se definirá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Chile. El ganador de este cruce se meterá entre los ocho mejores equipos del continente.
¿A qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense hoy?
El partido se disputará en simultáneo para toda la región. Revisa los horarios oficiales según tu país de residencia:
- Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 18:00 horas
- Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
¿Qué canal transmite Coquimbo Unido vs Platense en directo?
La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en toda Sudamérica a través de las cadenas oficiales de televisión y sus respectivas plataformas digitales de streaming.
- En Chile: Se puede ver por televisión en el canal ESPN y vía streaming online mediante la plataforma Disney+ Premium.
- En Argentina: La cobertura televisiva está a cargo de Fox Sports, mientras que el streaming oficial es transmitido por Disney+ Premium.
- En Perú, Colombia y Ecuador: El partido se sintoniza en televisión por ESPN 2 y de forma digital en la app Disney+.
¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Platense ONLINE por internet?
Si prefieres seguir el compromiso desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas de streaming oficiales para ver el fútbol en vivo por internet de forma legal:
- En Chile y Argentina: El partido se transmite online y de manera exclusiva a través de la aplicación Disney+ Premium.
- En Perú, Colombia, Ecuador y el resto de Sudamérica: Se puede seguir en vivo por internet mediante la plataforma global de Disney+ (planes estándar y premium).
- En Estados Unidos: Para los usuarios norteamericanos, la señal online está disponible a través de Fubo y Sling TV (mediante la señal integrada de beIN SPORTS).
Formaciones confirmadas de Coquimbo Unido y Platense
Ambos directores técnicos ponen lo mejor de su plantel disponible para buscar la clasificación directa a los cuartos de final de la Copa.
- Coquimbo Unido: El conjunto pirata arranca con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Joshua Arancibia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; Lucas Pratto.
- Platense: El calamar salta a la cancha con Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; Luciano Giménez.
¿Cómo quedó el partido de ida y qué pasa si empatan?
En el primer partido jugado en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y Coquimbo Unido empataron 1-1. Luciano Giménez abrió el marcador para los argentinos de cabeza a los 35 minutos, pero el arquero Diego “Mono” Sánchez sostuvo la diferencia al taparle un penal a Guido Mainero. En el cierre del encuentro, a los 90+4′, Guido Vadalá marcó el empate agónico para la escuadra chilena.
Para avanzar a cuartos de final, a cualquiera de los dos clubes le basta con ganar por cualquier marcador. Si se mantiene el empate tras los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente a través de una tanda de penales, ya que no rige la regla del gol de visitante.