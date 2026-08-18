El club de la ciudad de Sao Paulo adelantó que el vínculo con el exjugador del Atlético de Madrid y del FC Barcelona se extiende por dos años, hasta julio de 2028.
El club de la ciudad de Sao Paulo adelantó que el vínculo con el exjugador del Atlético de Madrid y del FC Barcelona se extiende por dos años, hasta julio de 2028.
Por Redacción EC

El Corinthians de Brasil oficializó este martes la renovación del contrato del internacional neerlandés Memphis Depay hasta 2028, una semana después de haber descartado la operación por razones económicas.

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