El Corinthians de Brasil oficializó este martes la renovación del contrato del internacional neerlandés Memphis Depay hasta 2028, una semana después de haber descartado la operación por razones económicas.

Las negociaciones fueron reabiertas en medio de críticas contra la decisión del Timão de abortar la extensión del contrato.

El presidente del club, Osmar Stabile, adelantó la noche del lunes que había alcanzado un acuerdo.

“Estoy muy, muy feliz. No veo la hora de volver al trabajo. Tenemos muchas cosas por las que luchar”, dijo Depay, citado en un comunicado con el que el equipo paulista, uno de los más populares de Brasil, confirmó este martes su continuidad.

Según la prensa local, el delantero de 32 años recibirá hasta el final de su nuevo contrato unos 25 millones de dólares (22,4 millones de euros), más premios por objetivos.

El anterior había vencido el pasado 31 de julio.

“Fue una negociación larga, pero terminó de la mejor manera posible para el Corinthians y para Memphis, a quien agradezco mucho por todo el esfuerzo para permanecer” en el club, dijo Stabile.