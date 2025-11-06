Corinthians le pide a Depay dejar suite de hotel de 46 mil dólares y hospedarse en uno más barato.
Redacción EC
ha pedido al delantero desaocupar la lujosa suite del hotel Rosewood en Sao Paulo, donde está alojado desde hace tiempo, y buscar un departamento mucho más económico dentro de la ciudad. Esta medida se da en medio de un periodo de ajuste financiero de la institución.

La lujosa habitación cuesta 46 mil dólares mensuales y formaba parte del contrato de Depay cuando llegó al club procedente del Atlético de Madrid, en julio del año pasado. A ese monto se suman los gastos de room service del delantero neerlandés.

Según informó UOL Esporte de Brasil, el presidente del ‘Timao’, Osmar Stábile, pidió personalmente al jugador que buscara una residencia más económica. No obstante, Depay no estaría dispuesto a abandonar todas las comodidades.

Y es que el paquete del hotel incluye chef privado, mayordomo, coche blindado y servicio las 24 horas, todo cubierto por el club según el contrato original. Sin embargo, los medios locales señalan que Depay todavía permanece en el hotel sin una fecha confirmada para su mudanza.

Como se sabe, Corinthians atraviesa problemas económicos. El propio Stábile reconoció que el club le debe al jugador 4.3 millones de dólares, correspondientes a bonificaciones, regalías por la firma de contrato y otros pendientes previstos.

