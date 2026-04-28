Corinthians recibe a Peñarol este jueves 30 de abril del 2026 en el Estadio Neo Química Arena, por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026.

El ‘Timao’ es el actual líder del Grupo E con dos victorias consecutivas ante Platense y Santa Fe. Por su lado, el ‘Carbonero’ con una derrota y un empate necesita urgentemente sumar de tres.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 1:30 a.m. del jueves

¿Dónde ver Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Corinthians vs. Peñarol por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 9:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 9:00 p.m. ESPN Zapping, Paramount+ Paraguay 9:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 9:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 9:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 8:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 8:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 6:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 8:00 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores

Fecha : Juves 30 de abril del 2026.

: Juves 30 de abril del 2026. Partido : Corinthians vs. Peñarol

: Corinthians vs. Peñarol Horario : 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium Estadio: Neo Química Arena.

¿En qué canal ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.