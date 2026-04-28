Corinthians recibe a Peñarol este jueves 30 de abril del 2026 en el Estadio Neo Química Arena, por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026.
El ‘Timao’ es el actual líder del Grupo E con dos victorias consecutivas ante Platense y Santa Fe. Por su lado, el ‘Carbonero’ con una derrota y un empate necesita urgentemente sumar de tres.
A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿A qué hora juega Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del jueves
¿Dónde ver Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.
Si deseas ver el partido de Corinthians vs. Peñarol por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿Qué canal transmite Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:00 p.m.
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:00 p.m.
|ESPN
|Zapping, Paramount+
|Paraguay
|9:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Chile
|9:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|México
|6:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:00 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores
- Fecha: Juves 30 de abril del 2026.
- Partido: Corinthians vs. Peñarol
- Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium
- Estadio: Neo Química Arena.
¿En qué canal ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Bolivia?
En Bolivia, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
¿Qué canal pasa Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.