Por Redacción EC

recibe a este jueves 30 de abril del 2026 en el Estadio Neo Química Arena, por la fecha 3 del Grupo E de la .

El ‘Timao’ es el actual líder del Grupo E con dos victorias consecutivas ante Platense y Santa Fe. Por su lado, el ‘Carbonero’ con una derrota y un empate necesita urgentemente sumar de tres.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. del jueves

¿Dónde ver Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Corinthians vs. Peñarol por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Colombia7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Ecuador7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Argentina9:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil9:00 p.m.ESPNZapping, Paramount+
Paraguay9:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Uruguay9:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Chile9:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Bolivia8:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Venezuela8:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
México6:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos8:00 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores

  • Fecha: Juves 30 de abril del 2026.
  • Partido: Corinthians vs. Peñarol
  • Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium
  • Estadio: Neo Química Arena.

¿En qué canal ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Corinthians vs. Peñarol por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Corinthians vs. Peñarol por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

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