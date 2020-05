Diego Maradona puede ser uno de los personajes más controvertidos de la historia en el fútbol, pero cuando se trata de colaborar en obras benéficas, siempre dice presente y más aún en tiempos de coronavirus. Esta vez, el campeón del mundo donó una camiseta de la Albicelste a un barrio vulnerable ubicado en la de la periferia de Buenos Aires.

La casaquilla que entregó el ‘Pelusa’, una edición especial de la selección cuando ganó el Mundial México 86, debía ser subastada. Sin embargo, la prenda será sorteada este domingo entre todas las personas que participaron en la iniciativa que tuvo como finalidad reunir alimentos para quienes más lo necesitan.

Es así como se logró juntar 90 kilos de comida, mascarillas y alcohol en gel que serán repartidos en merenderos y ollas populares del barrio de viviendas sociales René Favaloro y en los asentamientos precarios que lo rodean, a 50 km de la capital.

“Diego no debe tener ni idea de lo que hizo por nosotros, no tiene precio. Le voy a estar agradecida hasta el día que me muera”, declaró Marta Gutiérrez, una hincha de Boca Juniors “hasta los huesos”, colaboradora del merendero, a la agencia AFP.

Diego Maradona donó una camiseta para ayudar a un barrio vulnerable de Buenos Aires en plena pandemia. (Foto: AFP)

El del barrio Favaloro es uno de los 8 mil comedores y merenderos del país, la mayoría de los cuales funciona bajo el ala de organizaciones sociales o de las iglesias. Unos 3 mil reciben alimentos por parte del Estado y el resto depende de donaciones y del voluntariado.

El detalle de la camiseta donada por Maradona

El valioso regalo de Maradona está bien protegido en el barrio Favaloro. Las personas del lugar colocaron el ‘manto’ del ‘Diez’ en una pared rodeada con imágenes religiosas, como haciendo un altar.

En la parte delantera de la casaquilla, el técnico de Gimnasia dejó un mensaje para animar a todas las personas que sufren los efectos de la pandemia. “Con todo mi corazón y todos vamos a salir de esta”, dice.

La camiseta de firmada por Maradona está colgada en una especie de altar. (Foto: AFP)

