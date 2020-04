La pandemia del coronavirus ha provocado que los entrenamientos y las competencias futbolísticas sean interrumpidas en casi todo el mundo, hasta nuevo aviso. No obstante, ello no ha quitado las ganas de ayudar a los jugadores y a los personajes ligados a este deporte, como a los de AS Roma.

Y es que el club italiano anunció este domingo que los integrantes de la plantilla profesional, en conjunto con el cuerpo técnico liderado por Paulo Fonseca, decidieron renunciar a su sueldo durante cuatro meses, con el fin de ayudar a superar la crisis de la institución.

“Los jugadores, Paulo Fonseca y sus colaboradores eligieron espontáneamente estar impagos cuatro meses en la temporada deportiva actual para ayudar al club a superar la crisis económica que azotó el mundo del fútbol después de la epidemia COVID-19”, difundió AS Roma, en un comunicado.

Como si eso fuera poco, los jugadores de AS Roma, el entrenador y su personal, también acordaron pagar colectivamente la diferencia económica para garantizar, que cada empleado afectado por las redes de seguridad social puestas a disposición del Gobierno, continúe recibiendo su salario normal.

“Siempre hablamos de la unidad de propósito de nuestra Compañía y, a través de la elección espontánea de recortar el salario por el resto de la temporada, los jugadores, el entrenador y su personal han demostrado que realmente estamos todos juntos. Dzeko, todos los jugadores y Fonseca han demostrado que realmente entienden lo que representa este club y también les agradecemos por su magnífico gesto hacia nuestros empleados”, agradeció el director general de la entidad, Guido Fienga.