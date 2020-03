Alzó la voz. Las palabras del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien minimizó el coronavirus y lo tildó de una “gripecita”, no cayeron bien en Dani Alves, lateral derecho de la ‘Canarinha’ y Sao Paulo, quien lo criticó de forma abierta en sus redes sociales y le dejó un duro mensaje en el que, entre otras cosas, lo insta a o revertir el estado de emergencia en el país.

Para Bolsonaro, un capitán del Ejército de extrema derecha, los cierres a nivel estatal en Brasil a causa del coronavirus perjudicarán probablemente a la economía y elevarán el desempleo, por lo que instó a revertir la medida en un mensaje en Twitter. El mandatario minimizó el impacto probable de la “gripecita” en Brasil.

“Señor Presidente, respeto mucho su presidencia, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y usted, como la persona más importante del país, también debería apreciar el bien de nuestro país y de nuestro pueblo”, escribió Dani Alves.

El mensaje del exjugador del Barcelona y actual figura del Sao Paulo no quedó ahí. “Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra gente, no debemos ignorar esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como un ciudadano humilde vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con las personas o viviendo con miedo de ellas", agregó.

"¡Que Dios bendiga a Brasil y al mundo!”, finalizó Dani Alves en un mensaje que se convirtió en viral con el paso de las horas. Como era de esperarse, la postura del futbolista brasileño fue aplaudida por millones de sus compatriotas.

