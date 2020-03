El impacto del coronavirus en las actividades cotidianas de las personas se ha hecho notar. En Inglaterra, la Premier League, por ejemplo, se encuentra paralizada hasta el 30 de abril y a nivel de países, la UEFA ya anunció que la Eurocopa será postergada para el 2021.

Si bien la máxima categoría del fútbol inglés no tendrá fútbol hasta dentro de un mes, aproximadamente, las demás divisiones del balompié inglés, tales como la Championship, League One y League Two se verían más afectadas. Si la pandemia logra avanzar más, las competiciones se tendrían que cancelar.

En ese contexto, el diario británico The Sun informó que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) organizaron una reunión para evaluar el desarrollo del deporte tras la pandemia.

Uno de los pedidos que está encima de la mesa sería el pedirles a los jugadores de la Premier League que renuncien a un 20 por ciento de su sueldo para ayudar a las demás divisiones del fútbol inglés.

Liverpool se ubica en el primer lugar de la Premier League tras la suspensión del torneo por la pandemia del coronavirus. Foto: AFP / Paul Ellis

De concretarse, se podría llegar a la suma de 117 millones de euros para poder ayudar al mantenimiento de las ligas, las cuales cuentan con un presupuesto mucho menos a clubes como el Liverpool o el Manchester United.

Tras la reunión, el sindicato de futbolistas y representantes de las dos principales ligas inglesas emitieron un comunicado. “La Premier League, EFL y PFA se reunieron para discutir la creciente seriedad de COVID-19. Acordamos que habrá que tomar decisiones difíciles para mitigar el impacto económico de la suspensión actual del fútbol en Inglaterra y acordamos trabajar juntos para llegar a soluciones compartidas”.

En Inglaterra, el coronavirus ha llegado a infectar a un total de 15.000 personas y ha llegado a la cifra de casi 800 víctimas hasta el 28 de marzo.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

MÁS EN DT

TE PUEDE INTERESAR