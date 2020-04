Cristiano Ronaldo fue captado entrenando este jueves en el Estadio Choupana del Nacional, donde el portugués se hizo conocido y dio el salto al Sporting Lisboa. La sesión al aire libre -en medio de la cuarentena por el coronavirus- ha generado división entre las opiniones respecto de la actitud del actual futbolista de la Juventus.

El Gobierno Regional de Madeira, ciudad natal de ‘CR7’, se pronunció a través de una declaración hecha por el Secretario Regional de Salud y Protección Civil, Pedro Ramos. Las palabras de la autoridad fueron reproducidas por diversos medios del país.

“No hubo una autorización especial para que el atleta desarrollara durante cualquier tipo de ejercicio, sobre todo porque su práctica no está prohibida. Todos los ciudadanos pueden salir de la casa y hacerlo, siempre que no provoquen reuniones y mantengan una distancia segura durante el ejercicio", explicó.

“Por lo tanto, Cristiano Ronaldo hizo lo que hemos visto. De hecho, cada vez que vengo a la oficina veo mucha gente trotando aisladamente. No veo que haya un problema, porque la gente tiene autorización para salir, ir al supermercado, pasear a sus mascotas”, añadió Ramos.

Eso sí, el funcionario aclaró que el capitán de la selección portuguesa, al igual que el resto de los ciudadanos, no tiene ningún tipo de privilegios. De hecho, el futbolista, en su calidad de referente en todo el país, debería “dar un ejemplo” al resto.

“No hubo una autorización especial porque todos somos iguales, todos enfrentamos la misma pandemia. El mejor jugador del mundo debe usar su imagen para dar un ejemplo, pero Cristiano Ronaldo me parece haber hecho solo unos minutos de ejercicio y, por lo tanto, no hay daño en el mundo”, manifestó Pedro Ramos.

“No me gustaría que se diga que es una trivialización, ya que todos somos responsables. Todos los madeirenses cumplen con las normas del Gobierno Regional. Y aquellos que no saben que las fuerzas de autoridad pueden ejercer su actividad y su poder. Y esto está sucediendo”, zanjó el asunto.

