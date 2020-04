Las figuras del deporte están colaborando activamente de diferentes formas con las personas de escasos recursos que son afectadas por la crisis provocada por la expansión del coronavirus en todo el planeta.

En Brasil, específicamente en Porto Alegre, Andrés D’Alessandro, ídolo del Internacional de Paolo Guerrero, se unió a una iniciativa promovida por Dunga, campeón con la selección en Estados Unidos 94.

El ‘Cabezón’ y Tinga, un ex ‘Colorado’, aceptaron la invitación del antiguo entrenador de la ‘Canarinha’. La idea consistía en recolectar 10 toneladas de alimentos con la finalidad de apoyar a las familias más necesidad durante la pandemia.

Este martes, D’Alessandro, Dunga y Tinga cargaron cajas que contenían verduras y frutas. Los productos fueron entregados a una entidad que, posteriormente, se encargará de distribuir los donativos conseguidos.

“Por invitación de mi amigo Dunga, junto con Tinga, hoy entregamos 10 toneladas de alimentos que recolectamos con Ceasa/Poa para Sacolão da Chácara, en Restinga, que distribuyó donaciones a las entidades. Agradecido de poder ayudar en esta gran iniciativa. ¡Haz el bien, como puedas, pero hazlo por aquellos que necesitan ayuda!”, señaló el mediocampista argentino en redes sociales.

A convite do meu amigo Dunga, junto com @tinga7oficial, entregamos hoje 10ton. de alimentos que arrecadamos para Sacolão da Chácara, que fez distribuição dos donativos às entidades.



Façam o bem, da forma que puderem, mas façam por quem precisa de ajuda!#FazerOBem #Covid19 pic.twitter.com/NZEUZVpsNA — Andrés D'Alessandro (@dale10) April 7, 2020

Dunga comprometido con estos casos

El excapitán del ‘Scratch’ comentó a Globo Esporte que ha estado vinculado a este tipo de iniciativas desde la década del noventa. El técnico aseguró que, gracias a su imagen, muchas personas y entidades se suman a la causa.

“Funciona mucho y es gratificante. No sirve de nada dar. Pero si la persona me ve yendo allí, me preocupo por él. En esos momentos, puede distinguir a las personas que lo hacen por el bien de hacer y por sentir. Lo ves bien. Puedo quedarme en casa, pero ¿quién no? ¿Y el hombre de familia?”, indicó Dunga.