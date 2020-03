Eden Hazard, jugador y una de las estrellas del Real Madrid esta temporada, charló con el micrófono del medio ‘RTBF’ sobre su vida en la capital ahora que el coronavirus ha ido propagándose cada vez más en España. En este sentido, el futbolista belga habló un poco de todo.

Criticado muchas veces por su mal estado de forma, Hazard nunca ha negado que tiene algunos problemas con la comida cada que no se encuentra entrenando con su club. Y ahora, en plena cuarentena, esta es una de las cosas que más preocupa a los hinchas del Real Madrid. ¿Mantendrá su físico o engordará?

Sobre ello, el extremo belga proveniente del Chelsea confesó: “Intento no comer mucho. Ahí al lado está el armario de las galletas y procuro no acercarme mucho”, dijo en tono de broma Hazard, en un video grabado desde su cocina para la radiotelevisión pública 'RTBF’.

Asimismo, Hazard se animó a dar algunos consejos para no aburrirse y mucho menos estresarse en tiempos en los que salir de casa está prohibido por el bien y la salud del resto: “Haced cosas variadas, sobre todo si tenéis niños. Jugad un poco a las cartas, a juegos de mesa, un poco de tele, una película... Variad las actividades y no os quedéis horas frente a la tele”, recomendó.

Hace algunos días le retiraron los puntos de la operación al tobillo a la que fue sometido y ahora, al igual que muchos jugadores en Europa, Hazard se encuentra en su casa, en confinamiento, por el COVID-19. Aprovechando ello, el futbolista dejó un último mensaje a todos sus seguidores y personas en general, a propósito de la crisis.

“No digo que no pueda contagiarme, pero estoy dentro de casa, no viene nadie, no podemos ver a nadie... Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero tengo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas”, sentenció el belga.