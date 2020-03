Luego de conocerse que Eliaquim Mangala, defensor del Valencia, fue uno de los afectados por el coronavirus en España, el exjugador del Manchester City no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a sus seguidores y a las personas en general sobre sus sensaciones al ser portador del COVID-19.

''He sabido que he dado positivo en coronavirus. En este momento me siento bien y no tengo síntomas asociados al coronavirus. Sin embargo, estoy confinado en casa y no tengo contacto con mi familia. Aprendí que podemos llevar el virus sin tener síntomas'', explicó el jugador hace unas horas.

Como era de esperar, Mangala llamó a la reflexión e insistió en la responsabilidad de todos al tener que cumplir las normas dadas por las autoridades sanitarias contra el coronavirus. ''Recomiendo a todos seguir las medidas de confinamiento y evitar el contacto, tanto como sea posible aunque te encuentres bien'', comentó.

''Si todos respetan estas instrucciones, juntos evitaremos la propagación tanto como sea posible. Muchas gracias por vuestros mensaje de apoyo, cuidad de vosotros y de vuestros seres queridos y respetad las instrucciones de confinamiento para evitar la difusión", sentenció Mangala.

NO FUE EL ÚNICO INFECTADO

El Valencia anunció este domingo que se han detectado cinco casos de coronavirus “entre técnicos y jugadores del primer equipo”, uno de ellos el defensa argentino Ezequiel Garay, lesionado de gravedad, que confirmó estar afectado por el COVID-19 en las redes sociales.

Si bien el argentino hizo público que dio positivo con el COVID-19, el Valencia prefirió ocultar la identidad del resto de contagiados. Sin embargo, el diario ‘Marca’ publicó que el resto de afectados era: Eliaquim Mangala, José Luis Gayá, Paco Camarasa (delegado) y Juan Aliaga (médico).