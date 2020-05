El montenegrino Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid, disfrutó la vuelta a los entrenamientos con el equipo “como un niño pequeño que sale a jugar afuera con los amigos”, según declaró este jueves a preguntas de la prensa en una conferencia virtual, al tiempo que expresó que si tuviera “miedo de competir” por un puesto en el once “ya no estaría” en el club rojiblanco.

“La verdad, fue como un niño pequeño que salió a jugar afuera con los amigos. Me sentí muy feliz de volver a pisar otra vez el campo. Es verdad que nos falta esa libertad que hemos tenido antes, de entrenar, de abrazarnos a los compañeros, de hacer todas las bromas dentro del campo todos juntos, pero ya esperamos que todo pasará pronto y podamos volver a la normalidad muy pronto”, expresó.

“Nos faltaba mucho salir a entrenar en el campo. Yo, individualmente, no tenía miedo de salir a entrenar. Tenía muchas ganas de volver al campo a entrenar. Siempre es mejor entrenar en el campo y sentir el césped que entrenar en casa”, expuso, más allá de los condicionantes de las primeras sesiones, que tienen que ser individualizadas, con una distancia de seguridad entre cada futbolista.

Por delante tiene casi un mes para ganarse la plaza en el once en la reanudación de LaLiga. Antes de la suspensión de la competición, el central montenegrino fue el elegido para la titularidad en el centro de la defensa en los últimos nueve encuentros consecutivos y, desde su reaparición de una lesión muscular que le mantuvo de baja durante 14 encuentros entre octubre y diciembre, ha partido desde la alineación inicial en once de los catorce choques de su equipo.

“Desde mi primer día aquí, hace cinco años, siempre he tenido una competencia muy alta en mi puesto. Si me diera miedo competir por mi posición ya no estaría aquí. Y llevo cinco años aquí. No tengo nunca miedo para competir por mi puesto”, sentenció Savic. En LaLiga, el Atlético de Madrid es sexto a falta de once jornadas. La cuarta posición está a un punto.

