Hace una semana se confirmaba el primer caso de coronavirus en la Segunda División de España. Elche reveló que Jonathas de Jesus estaba infectado por el COVID-19. Hoy, ya entrena a pleno rendimiento. Recibió el alta médica y contó cómo se sintió los días en los que estuvo enfermo.

“Comencé a sentir fiebre, una sensación muy mala y, de hecho, pensé que era solo una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Pero cuando me levanté por la mañana el 13 de marzo fui a hablar con el médico y me dijo que me hiciera la prueba rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo”, explicó en ‘Globo’.

Los primeros días son los más difíciles. “Tal y como estaba no podía entrenar. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente durante los primeros tres días, sufrí mucho”.

“Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Cuando fui a ducharme casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma”, agregó el futbolista del Elche.

De Jesús se encuentra aislado de su familia, lo cual le causa mucho dolo. “Con mis dos princesitas”, dijo refriéndose a sus pequeñas hijas.

“Ahora estoy mejor. He vuelto a hacer ejercicios, pero soy un deportista y tenía mucho dolor, imagina cómo se sentirá una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho en Brasil. Porque algunas personas aún no son conscientes de la gravedad de este virus”, finalizó.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

