El parón en las principales ligas golpeará seriamente en lo económico a los clubes. Dejar de recibir ingresos por la taquilla, derechos de televisión y mercadotécnica afectara sus arcas, esto desencadenaría en una serie de consecuencias que podría afectar hasta a los futbolistas.

En conversación con EFE, el economista José Gay de Liébana considera que si la crisis persiste, en la afectación al deportes, y en LaLiga Santander concretamente, los jugadores deberán sacrificar parte de su sueldo.

De Liébana es uno de los economistas más visibles en materia deportiva en el panorama español, y acostumbra a exponer en sus conferencias los números de las grandes ligas de fútbol en Europa y a compararlos, enviando casi siempre un mensaje de alerta porque muchas de las entidades “viven por encima de sus posibilidades”, y señalando sin disimulo lo que observa como una nueva “burbuja del fútbol”.

Con la situación inesperada que ha invadido el día a día de millones de ciudadanos en todo el mundo, a raíz de la pandemia por el coronavirus, De Liébana considera que este es un momento en el que la fragilidad económica de las instituciones deportivas podría llevar a más de una a pasar por un trance entre la supervivencia y la desaparición.

Ante este momento inesperado, De Liébana ha reclamado a los representantes de los jugadores y a los propios deportistas, así como la AFE, que entiendan que si la situación persiste “los futbolistas deberán hacer un gesto con las entidades y bajarse las fichas esta temporada”.

Gay de Liébana, que está en pleno proceso de tratamiento por un cáncer que él mismo anunció hace unos meses, lo que le convierte en estos momento en factor muy vulnerable, aseguró que todos “tenemos que resistir el momento, pero algunos deber algo más que otros”.

“Los jugadores tendrían que renunciar en buena lid a parte de su ficha, porque en la medida en que no hay competiciones, los clubes van a dejar de ingresas. No sé qué pasará con la temporada, pero creo que un gesto que les honraría sería que dejasen de ingresar parte de sus fichas. Los clubes van a tener que tomar medidas porque no les van a llegar las fuentes más importantes de sus ingresos: los derechos de televisión, mercadotecnia y taquillaje”, explicó.

“Si no hay competiciones, el patrocinador puede argumentar que no tiene visibilidad, y es comprensible, porque tendrá todo el derecho a no pagar, igual que el socio. Si esto se alarga, es normal que haya una serie de replanteamientos y los jugadores tendrían que hacer un esfuerzo. De momento, sólo se ha suspendido una jornada. Ahora el momento es grave, pero no gravísimo. Pero si dentro de dos semanas seguimos igual, que da esta impresión, porque esto no se normalizará hasta septiembre, todo el mundo tendrá que sacrificarse”, argumentó.

“Para clubes que son modestos, como el Espanyol, que recibe 50 millones de televisión de los 80 de su presupuesto, la entrada en un bache es casi el destino en este momento. LaLiga ya ha cifrado la pérdida en casi 700 millones de euros. Clubes como el Barcelona y el Madrid van a sufrir una enganchada de miedo, porque tienen diferentes vías de ingreso, como la televisión, Champions, patrocinios, etc., y con el grifo cerrado...”, subrayó.

“El grifo se ha secado y el capítulo de gasto más importante, el abono de las fichas, no se ha detenido. Aquí se da la siguiente circunstancia: los clubes cuentan cada mes con el dinero que ingresan cada mes; de televisión, tanto, de patrocinadores, tanto; y de taquillaje, tanto. Por lo tanto, se va a dar un desequilibrio de una magnitud que puede ser brutal, con cada equipo en su escala”, concluyó.

¿Cuándo regresa LaLiga?

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reunió el pasado lunes con su equipo de confianza. El martes volvió a convocar a su Comité de Dirección para terminar de dar forma a la estrategia que se viene analizando para que el balón vuelva a rodar en España.

LaLiga trabaja en la posibilidad que el campeonato español pueda reiniciarse en la primera semana de mayo, es decir, entre el 2 y 3, aunque se intentaría que sea antes. Su finalización sería en junio, disputando jornadas los fines de semana y entre semana para dar espacio a los Playoffs de Segunda División.

