Raphael Varane tiene deseos de retornar a la rutina habitual con el Real Madrid. Por ahora, el zaguero prefiere vivir el día a día hasta que la situación mejore frente a la propagación de la pandemia del coronavirus. El defensor cumplió 27 años el pasado sábado y tuvo un contacto con la Federación Francesa de Fútbol.

“No hay fecha de vuelta por ahora. Vamos a ver primero cuándo volvemos con el Madrid, los entrenamientos, los partidos, porque vivimos el día a día. No hay nada preciso por ahora y no es fácil trabajar a largo plazo. Vivimos el día a día”, explicó el campeón del mundo, quien espera estar en buena forma de cara a la siguiente campaña.

Varane, al igual que los jugadores del Real Madrid y otros colegas en el mundo, está cumpliendo con los trabajos desde casa. El defensor admitió está poniendo mucho énfasis en algunas actividades que anteriormente no realizaba en las sesiones diarias con el club.

El defensor del Real Madrid Raphael Varane celebra su gol con todo el equipo blanco. AFP / OSCAR DEL POZO

“Hago físico, fuerza, un poco de todo, carrera, y es verdad que potencias cosas que no tienes tiempo en el día a día normal, trabajas más los puntos débiles. Hay que tirar para adelante”, señaló el futbolista francés.

De otro lado, Varane se siente cómodo por compartir más tiempo con los suyos. “Paso más tiempo con la familia, pero me encanta ocuparme de mi familia. Hago deportes con mi hijo, juego a la play... Sinceramente cocino poco, si tengo que hacerlo lo hago, por lo general cocina mi mujer porque le gusta más”, indicó.

Por último, el galo ha reconocido la labor que están realizando los encargados de luchar contra el coronavirus. “Hay gente que trabaja en los hospitales y que ponen su vida en peligro... yo no me puedo quejar. Hay que aplaudirles”, concluyó.

