La llegada del coronavirus a los diferentes países de Europa ha impactado de muchas maneras distintas a los pobladores. En Francia, por ejemplo, esta enfermedad ha sido tal que ha causado la muerte de muchas personas, y hoy Cesc Fàbregas narró un poco de sus sensaciones desde Mónaco.

En una entrevista con el reconocido diario español ‘Marca’ publicada este lunes, el exjugador del Barcelona y Chelsea contó cómo es un día normal ahora para él. En confinamiento por orden del Gobierno local para evitar la propagación del virus, Fábregas hace lo posible para no perder cordura y se mantiene positivo.

Como todos los futbolistas en este duro momento que le toca vivir al planeta, Cesc Fábregas continúa entrenándose en casa ante la prohibición de poder hacerlo en las instalaciones del AS Mónaco. Asimismo, el futbolista español, destacó la ayuda del club del Principado para que sus jugadores no pierdan la forma.

“Al principio de la semana fuimos al centro de entrenamiento a recoger algo de material de gimnasio y también nos trajeron a casa bicicletas estáticas y máquinas de fuerza. No hay otra forma, porque nadie sabe cuántas semanas vamos a estar recluidos y sin entrenar juntos”, empezó diciendo Cesc.

En la misma línea, el centrocampista habló de su rutina ahora que tiene que ejercitarse en casa: “Intento hacer ejercicio una hora al día, mínimo, quizá un poquito más. Poco más podemos hacer los futbolistas profesionales, pues no podemos, lógicamente, salir a correr ni nada”, señaló.

Por otro lado, Fábregas agradeció al menos poder pasar tiempo con familia, considerando que a muchos otros de sus colegas esto les es imposible por el COVID-19: “Por lo menos, este tiempo me está sirviendo para hacer cosas que durante mi carrera pocas veces he podido hacer. Me despierto, desayuno con mis niños, como y ceno con ellos, los duermo... eso es un privilegio que tenemos que disfrutar”.

“Hay que mirar lo bueno, y seguro que a mucha gente le pasa lo mismo, pueden pasar tiempo con los suyos solo en estas circunstancias, y hay que aprovecharlo”, agregó una de las estrellas del AS Mónaco que, pese a lo dramático que puede resultar estar recluido en casa sin fútbol, le ha dado una vuelta al asunto centrándose en sus seres queridos.