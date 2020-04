El fútbol puede no volver a ser el que conocemos luego de la pandemia del coronavirus. La FIFA anunció a inicio de semana que analizan la posibilidad de agregar dos cambios más en pleno juego para evitar la carga de partidos en jugadores. El calendario se ajustará por culpa de la enfermedad y no quieren poner en riesgo a los protagonistas; sin embargo, no sería la única variante.

El jefe médico de la FIFA, el doctor belga Michael D’Hooghe, propuso un llamativo cambio en la normativa del fútbol para evitar posibles contagios por el Covid-19: prohibido escupir sobre el terreno de juego.

El doctor explica que la acción de escupir es un riesgo de contagio de coronavirus y “no es en absoluto una acción aséptica”.

“Si escupir no era algo higiénico antes de la pandemia ahora lo es mucho menos porque es una acción potencialmente peligrosa para la salud de los demás”, explicó D’Hooghe en unas declaraciones publicadas por ‘The Daily Telegraph’.

En el fútbol, es normal ver a los futbolistas escupir en el césped, pero ahora sería sancionable si la Internacional Board lo añade a la lista de acciones prohibidas durante un encuentro.

¿Existirán las cinco variantes?

Según explica Sky Sports, la FIFA ya analiza aumentar la cantidad de variantes y se lo planteará a la International Football Association Board (IFAB), que regula la normativa del fútbol. La introducción de cinco sustituciones durante los partidos es una opción.

Los cambios podrán realizarse durante tres espacios del partido, además del descanso.

“La seguridad de los jugadores es una de las principales prioridades de la FIFA. Una preocupación a este respecto es que la frecuencia de partidos más alta de lo normal puede aumentar el riesgo de posibles lesiones debido a la sobrecarga física”, apuntó un responsable de la FIFA a Sky Sports.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi y el mural a Muhammad Ali en un exclusivo espacio de su gimnasio privado

Lionel Messi y el mural a Muhammad Ali en un exclusivo espacio de su gimnasio privado (Video: Otro)

MÁS EN DT...

MÁS VIDEOS

Diego Guastavino contó cómo salvó a Lúcas Pratto de ir a prisión en Noruega

Diego Guastavino contó cómo salvó a Lúcas Pratto de ir a prisión en Noruega (27/04/2020)