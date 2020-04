Cumplir con el aislamiento social obligatorio es una tarea algo complicada para algunos en tiempos del coronavirus. Los futbolistas, por ejemplo, están en la obligación de mantenerse en forma pese a estar en casa, lo que implica tener una gran fuerza de voluntad para evitar los famosos desarreglos.

Sin embargo, esto resulta ser un gran reto puesto que a quién no le gusta comer bien cuando está con su familia. En esta misma línea, este es el panorama que hoy vive Aaron Ramsey, jugador de la Juventus, quien durante un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram, narró que no la está pasando nada bien durante la cuarentena.

¿El motivo? Su esposa, la comida y su pasión por las galletas. “Mi esposa es una gran cocinera y me gusta comer bien, así que es un problema por que hay demasiadas galletas. Me gusta tomar el té y ahora cada vez que preparo una taza de té, también como una galleta. No puedo resistirlo”, contó el centrocampista galés.

Asimismo, el hombre de la Juventus explicó que a pesar del drama que supone evitar comer en exceso, a la fecha viene cumpliendo con cada uno de los entrenamientos e indicaciones de su club para mantenerse en forma y estar listo para cuando el fútbol se reanude en Italia.

“Es difícil hacerlo, aunque estoy haciendo todos los entrenamientos que el club me dio en casa. No sabemos cuándo pasará todo, pero tenemos nuestros objetivos y estos pasan por ganar la Serie A y la Champions. Es uno de los clubes más grandes de Europa”, agregó Ramsey durante su charla con algunos usuarios de Instagram.

Por otro lado, el exjugador del Arsenal no pudo evitar ser cuestionado sobre Cristiano Ronaldo, su compañero en la Juventus, a quien solo le dedicó palabras de elogio. “Es increíble. Él es el primero en entrar a las instalaciones, al gimnasio... y el último en irse. Creo que está entre los mejores futbolistas de la historia”, sentenció.