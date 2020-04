Aislado en Italia junto a su novia debido al brote del coronavirus en el país, Paulo Dybala no atraviesa por su mejor momento luego de que se corriera la voz de que el futbolista argentino habría dado nuevamente positivo en una prueba por COVID-19. Al respecto y ante la ola de rumores, Oriana Sabatini salió al frente.

En una entrevista para el programa ‘Confrontados’ de ‘El Nueve’, la actual pareja de Dybala habló sobre el supuesto ‘nuevo’ positivo de su novio, pidiendo calma tras la noticia y señalando que la ‘Joya’ -como es conocido en Italia- nunca dio negativo al test por coronavirus, por lo que no se podría hablar de un positivo como tal.

“No sé de dónde sacan la información que algunos programas dicen porque Paulo no es positivo de vuelta, nunca dio negativo. Hay que esperar, él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da. Las noticias que se están dando no sé de qué boca salieron, porque de la nuestra, no”, empezó contando Oriana.

Asimismo, Sabatini agregó: “Nosotros contamos que teníamos el virus y quizá puede traer calma contar que no lo tenemos. Pero no queremos dar noticias falsas porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100% seguros de las cosas no queremos hablar”.

Por último, la pareja de Dybala, también infectada por el virus, terminó la entrevista mostrándose muy afectada por el estado del delantero de la Juventus. “Estas cosas nos apuran a tener que decir algo cuando nosotros no tenemos información, estamos igual que el resto de la gente”, sentenció.

DYBALA CONTRA EL COVID-19

En lo que va de temporada de la Serie A, el jugador internacional con la selección de Argentina tiene más de 1500 minutos jugados de la mano del director técnico Maurizio Sarri. Además, Dybala ha colaborado con hasta siete goles para los bianconeros.

“Tenía dolor de cabeza, pero era aconsejable no tomar nada. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor”. Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo. Ahora estamos bien mucho mejor”, comentó hace semanas Dybala al contraer el coronavirus.

Por otra parte, la Serie A está en vilo debido a que el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, apuntó que su país “podría seguirle los pasos a Francia y Países Bajos”. En Rusia también se plantean dar por terminado el certamen de primera división.

MÁS EN DT...