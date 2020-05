Fútbol mundial







“Me arrebataron el torneo”, afirmó DT de Yoshimar Yotún tras cancelación de la Liga MX “Hoy realmente siento que me arrebataron el torneo, no quiere decir que lo tenía ganado, me arrebataron la posibilidad de disputarlo, esa es la calentura que tengo. Estábamos preparados para empezar a escribir nuestra propia historia”, dijo el entrenador de Cruz Azul