Barcelona y una enorme cantidad de clubes en el mundo cambiaron la forma de trabajar desde que el coronavirus se expandió peligrosamente en todo el planeta. La cuarentena, medida para evitar más contagios, impide la movilización de los futbolistas fuera de casa. Entonces, el comando técnico de cada entidad, incluyendo a los blaugranas, diseñaron planes específicos para entrenar desde algún espació en las viviendas.

Sin embargo, Fran Soto, preparador físico de los catalanes, está sumamente preocupado por los trabajos de sus dirigidos y también por la lejana vuelta a entrenarse en grupo. El miembro del equipo liderado por Quique Setién considera que el confinamiento, si continúa por el COVID-19, le hará mal a los jugadores en el aspecto deportivo.

“Si se llega a los 60 días de cuarentena (si es que se llega al próximo 30 de mayo), va ser un periodo muy largo y la readaptación de los jugadores podría ser muy severa”, fue lo que apuntó Soto, miembro del Barcelona, por la cuarentena debido al coronavirus.

Barcelona y la consecuencia del COVID-19

Lo que ve con sumo recelo es que todos los futbolistas realizan trabajos muy generales los cuales, además, no tienen una supervisión completo de parte del club. “Nuestros jugadores no están acostumbrados a estar tanto tiempo paradas sin actividad física de gran nivel”, es lo que remarca en declaraciones que rescata el diario AS.

Hay gran riesgo que si no se hace un reacondicionamiento físico a gran escala, en Barcelona podrían tener lesionados en pleno reinicio de las actividades del fútbol en España. El coronavirus no solo hace que el club pierda en lo económico.