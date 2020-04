Fali Giménez, jugador del Cádiz y otrora canterano del FC Barcelona, se ha convertido en el protagonista de la noticia al afirmar que está dispuesto a dejar el fútbol si lo obligan a jugar mientras no aparezca una vacuna contra el coronavirus. El español explica que lo hace por sus seres queridos y hasta por los rivales.

En entrevista con la 'Cope’, Giménez aseguró que no está dispuesto a jugar hasta que el COVID-19 esté totalmente controlado y se garantice la seguridad de los futbolistas. Para el ex del Barcelona su familia y salud está por encima del dinero.

“Sin una vacuna yo dejo el fútbol. Lo primero es la salud, la familia. Yo he tomado esta decisión. Si se tiene que alargar un poco más que se alargue. El fútbol no es algo esencial ahora mismo”, apuntó Giménez.

En la misma linea, Fali Giménez admitió que el presidente del Cádiz intenta hacerlo cambiar de opinión, pero él está convencido: sin vacuna contra el coronavirus no juega más. Y si de dinero se trata, prefiere “comer un bocadillo” a arriesgar su salud y la de los suyos.

Fali se niega a seguir jugando al fútbol.

“El presidente del Cádiz me ha intentado convencer, porque me quiere mucho, pero yo quiero mi salud, la de mi familia y tampoco quiero que nadie se infecte por mí”, dijo.

“El protocolo seguramente será espectacular pero no me garantiza al 100% que me pueda contagiar. Me ha costado mucho. Yo trabajaba en la chatarra pero el dinero no lo es todo, Prefiero comerme un bocadillo a gusto que arriesgar”, agregó.

