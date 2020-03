España es uno de los países más afectados por el coronavirus. Hasta el momento, suma 2.182 muertos, 462 más que el domingo, y más de 33 mil contagiados. La orden es clara, nadie puede salir de sus hogares salvo para adquirir productos de primera necesidad. Si no te encuentras en la ciudad que dice tu DNI corres el riesgo de recibir una multa, esto le sucedió a Pedro Porro.

El jugador del Real Valladolid de LaLiga, Internacional Sub 21, fue multado por la policía cuando se dirigía a comprar al centro de Valladolid desde su casa en Boecillo. Explicó la situación en las redes sociales.

“Acabo de ir a comprar y me han multado por ir desde donde está mi casa, hasta el centro de Valladolid. Es un pueblo muy chiquitito donde yo vivo. Me parece muy bien y genial que me multen si no estoy haciendo lo que el gobierno dice, pero una cosa no quita a la otra. Yo solo fui a comprar y me acabaron multando”, explicó.

“Dicho esto, estoy muy enfadado por cómo hablan algunas personas, por cómo se dirigen a ti con mala educación. Yo solo pido que nadie es más que nadie y hablando con respeto se llega a muchos lado. Ahí parece que algunos no saben lo que es esto. Lo pongo para que sepáis que aunque necesitéis algo, cualquier cosa, no salgáis de casa, quedaros en casa que la cosa está muy fea”, agregó Porro.

Boecillo es un municipio que se encuentra a poco más de 10 kilómetros de Valladolid capital. El pueblo apenas cuenta con un supermercado y pequeñas tiendas de alimentación.

“Solo pido respeto a mí, la multa me da exactamente igual (A ver, no me da igual, pero es cosa del gobierno, son sus normas y las respeto). Pero que lo que no voy a pasar es que me falten el respeto a mí, preguntándome “qué coño” hacía aquí si era de Don Benito, Badajoz. Primero entérate y dime las cosas bien; segundo, entérate de qué he ido a comprar y luego me multas. Han hecho todas las cosas al revés y sobretodo vuelvo a repetir, faltándome al respeto. Y a los que verdaderamente salen sin motivos no los multan. Un abrazo a todos y que tengáis buena cuarentena. Quédate en casa”, finalizó.

Lo raro fue que minutos después de denunciar el hecho, Porro eliminó la publicación. Parece haberse arrepentido.

Pedro Porro y su publicación en Twitter.

Se extiende el estado de emergencia

El pasado domingo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en reunión por videoconferencia que ha mantenido esta mañana con los presidentes autonómicos, les ha trasladado que su propósito es alargar otras dos semanas, hasta el 11 de abril, el estado de emergencia.

Esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado sábado 14 de marzo para contener el imparable avance de coronavirus en España.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

Más en DT...

VIDEO RECOMENDADO