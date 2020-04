Tan solo estuvo siete partidos con la camiseta del Barcelona, pero ello no quita que se encuentra orgullo de que fue parte del equipo azulgrana. Rustu Recber, diagnosticado hace poco con coronavirus, supo dar batalla a la enfermedad y contó su testimonio tras ganarle al COVID-19 en los últimos días.

Rustu Recber se encuentra en Turquía en pleno proceso de cuarentena y, este miércoles, el internacional con la Selección de Turquía y tercer puesto en el Mundial Corea-Japón 2002 contó que cuando le dieron la noticia que tenía COVID-19, Barcelona se comunicó de inmediato con él para ayudarlo. “En Barcelona me brindaron apoyo durante y luego de superar el coronavirus. Me transmitieron buenos deseos de parte del presidente Josep Maria Bartomeu. Esos detalles no los voy a olvidar nunca porque Barcelona me dio la mano cuando me moría”, apuntó Rustu al diario español AS.

Rustu Recber, un sobreviviente ante el coronavirus

Asimismo, el golero dio cuenta de todo lo que vivió para vencer por completo a este mal. “La verdad que el proceso fue algo largo y complicado para mí. Hay una cura para esto. Los médicos aplicaron un método durante 10 días en mí y pusieron mucho empeño”, añadió.

Por último, Rustu Recber apuntó que Xavi Hernández tendrá éxito si es que coge la dirección técnica del Barcelona. Él indicó que “hará grandes cosas” de llegar a ser entrenador en el Camp Nou. Ahora ya es libre del coronavirus.

De otro lado, en UEFA continúan en constantes reuniones para determinar cuándo y cómo va a volver el fútbol en el Viejo Continente. De momento, la Ligue 1 de Francia tiene planes de regresar a las canchas a mediados de junio.

