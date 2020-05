Un futbolista turco confesó uno de los crímenes más macabros en lo que va de la pandemia del coronavirus. Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim, develó haber asesinado a su hijo de cinco años, 11 días después de que las autoridades dictaminaron que la muerte del niño se debió a dificultades respiratorias sin sospechar el crimen.

El jugador ingresó a su hijo en un hospital de Bursa, en el noroeste de Turquía, el 23 de abril, después de tener tos y fiebre alta. Este fue puesto en cuarentena y el padre también tuvo que someterse al mismo tratamiento. Los médicos sospecharon que tenga coronavirus.

Ese mismo día, el papá llamó a los médicos a la habitación aduciendo que el niño tenía dificultades para respirar. Los médicos lo llevaron a UCI, pero falleció menos de dos horas después. Debido a las “complicaciones respiratorias", el deceso fue entendido como una muerte natural por el coronavirus.

Sin embargo, 11 días después, Toktas fue a una estación de policía local para admitir su crimen. La declaración es macabra y podría herir susceptibilidades.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí”, dijo en su declaración policial.

Luego explicó el motivo: “Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental”.

Después de su confesión, Toktas fue arrestado y será juzgado por “asesinar a un pariente cercano”, castigado con cadena perpetua. Las autoridades también dictaminaron que el cuerpo del niño fuera exhumado para la autopsia.

¿Cuánto dura el período de incubación del covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

