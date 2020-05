No todos los futbolistas de élite la han pasado ‘bien’ en esta etapa de cuarentena. Más allá el hecho de no haber salido de sus casas, hay casos curiosos que han sufrido algunos jugadores, como es el caso de Christian Eriksen. El mediocampista danés, quien llegó al Inter de Milán en enero de este año, no pudo regresar a su casa y vivió toda una odisea en la ciudad de la moda en tiempos de pandemia.

El mediocampista, que llegó al cuadro ‘neroazzurro’ por 20 millones de euros desde el Tottenham, contó el calvario que ha pasado en estos tiempos desde que lo desalojaron del hotel en el que estaba.

“Pensé en pedir a Young y Lukaku pasar el confinamiento con ellos, pero tienen familias de las que cuidar y 14 días son muchos para estar durmiendo en el sofá de otra persona”, contó Eriksen al diario ‘The Sun’.

El futbolista de 28 años se quedó finalmente en la Ciudad Deportiva del club “con un chef y cinco miembros del staff que han preferido pasar aquí la cuarentena para proteger a sus familias”, contó.

Tampoco ha estado libre de los problemas con la policía: “Me paró y, con lo mal que hablo italiano, les intenté explicar lo que hacía, a dónde iba y por qué estaba en la calle”. El danés también reconoció que no se ha entrenado de la mejor manera.

“He estado corriendo en el parking y he calculado que puedo correr 35 metros y luego darme la vuelta. No he tocado un balón en siete semanas, el periodo más largo de mi vida, y lo empiezo a echar de menos”, confesó.

____________________

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER