¿Se aleja de Turín? La crisis ecónomica que se está viviendo en Europa a causa de la pandemia por el coronavirus, podría jugarle en contra a Juventus, actual campeón de Italia y que tiene entre sus filas a Cristiano Ronaldo, un crack al que todos quieren pero que por su alto salario difícilmente algunos puedan soñar con tenerlo. Sin embargo, hay un club que sí puede pagar las pretensiones del portugués y que se lo arrebataría a los ‘bianconeros'.

Medios italianos informaron hace unas semanas que la crisis económica que vive el fútbol, a causa del coronavirus, ha hecho que la Juventus se plantee la salida de Cristiano Ronaldo a final de temporada pues no puede asumir el salario que el portugués tiene.

Si bien es uno de los mejores jugadores del planeta, los casi 40 millones de euros que el portugués se embolsa por año representan una cifra inconcebible para la actual crisis que el balompié, por lo que en Piamonte preferirían dejar ir a ‘CR7’ antes de quebrar el club.

Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus en 2018.

Lo ven de vuelta en la Premier League

Afortunadamente para los intereses de Cristiano Ronaldo, hay un equipo que si podría asumir su millonario sueldo y pagar su fichaje. Se trata nada menos que del Manchester United, dónde según el periodista Guillem Balagué, no descartan ficharlo.

Sin dar el nombre, la citada fuente afirma haberse comunicado con uno de los directivos más importantes del equipo de Old Trafford, que explicó que “no me sorprendería” ver a Cristiano nuevamente vestido con los colores del equipo inglés.

En estos momentos, Cristiano Ronaldo está valorizado en 60 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’. Para hacerse con los servicios del portugués, Manchester United tendría que pagar una cifra promedio y asumir el sueldo que tiene en la Juventus.

Cabe recordar que no es la primera vez que el otrora goleador del Real Madrid suena en Old Trafford. Los ingleses ya intentaron repescarlo cuando jugaba en España, pero el luso se encontraba muy contento en Valdebebas.

Cristiano Ronaldo vistió la camiseta del Manchester United entre 2003 y 2009. En todo ese tiempo, ‘CR7’ ganó la Champions League, Premier League, Mundial de Clubes, Copa, Copa de la Liga y Community Shield.

