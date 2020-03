Un campeón del mundo que teme por su vida. Mario Alberto Kempes, el ’10′ de la selección argentina que ganó el Mundial de 1978 confesó que vive asustado por la pandemia del coronavirus pues, de ser contagiado, podría tener un desenlace fatal.

“Tengo 65 años y seis bypass. Si me contagia un bichito de estos, pues allá nos vemos”, dijo el ‘Matador’ en entrevista con radio Planeta 947 y replicada por el portal Ole de Argentina.

Mario Alberto Kempes estuvo hace unos semanas en Buenos Aires en un agasajo a los campeones mundiales de 1978 y luego viajó a Miami, donde reside actualmente y desde donde contó sus impresiones por esta pandemia y el caso omiso de mucha gente a la orden de confinamiento. En esta entrevista pidió a sus compatriotas que tomen conciencia de lo que está pasando a nivel mundial

“Hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno. Espero que en Argentina recapaciten un poco con toda esta situación. Somos muy especiales los argentinos. Lo que está pasando es fatal y mucha gente no lo entiende. Cuando llegue el invierno va a ser peor”, señaló

Y agregó. “Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es. Dar consejos a aquellos que no quieren escuchar es una tontería y gastar saliva. A aquéllos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten. Esto puede pasar en un mes o a lo mejor en cinco”

