Hace unos días, el entrenador Gerardo Martino se convirtió en abuelo, pero la felicidad que eso conlleva se ha visto algo empañada. ¿La razón? El hoy director técnico de la selección de México todavía no ha podido conocer a su nieto por causa de las medidas sanitarias promulgadas para frenar el avance del temido coronavirus.

En una entrevista para Línea de Cuatro en TUDN, el popular ‘Tata’ contó que el último integrante de su familia nació hace 15 días, pero todavía no lo ha podido ver ya que cumple a rajatabla, en Rosario (Argentina), en compañía de su esposa y dos de sus hijos, la cuarentena impuesta por las autoridades de su país para combatir el COVID-19.

"Apenas nació mi nieto hace un par de semanas y no he podido conocerlo. Llegué el día 17 (de marzo) no he salido de mi casa, mis hijos han suspendido sus actividades y esperamos las nuevas medidas para ver si termina la cuarentena”, expresó el veterano estratega.

Felicidad incompleta

Martino reconoció que el hecho de que todavía no haya podido conocer al primogénito de su hija mayor ha restado en algo la felicidad que provocó la llegada de la criatura. Además, contó cómo cumple la cuarentena.

"Es una situación difícil, es un motivo de alegría más allá de no poder conocerlo, pero es algo menos y ha sido motivo de mucha felicidad. Sí, con los cuidados que hay que tener, con lo que nos pide, estar en casa, evitar cualquier tipo de salida a menos que sea necesaria, limpiar en casa, cumplo todas las acciones que nos piden las autoridades”, mencionó.

