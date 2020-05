Posiciones encontradas. Mientras que algunos futbolistas han expresaso su volver a jugar en la LIGA MX luego de que se diera a conocer que ocho futbolistas del Club Santos Laguna dieron positivo en la prueba de coronavirus, Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud de esa competencia cree que eso no evitará que el fútbol regrese al país azteca.

Consultado en ESPN sobre si la coyuntura actual obligará a suspender de manera definitiva el Clausura 2020, Cortés afirmó que el torneo se podría reanudar en los próximos días. De darse esto, se podrían disputar jornadas dobles para terminar lo antes posible el certamen. La idea es que el Apertura 2020 arranque a inicios de agosto.

“Tener el resultado positivo a una enfermedad infecciosa siempre resulta un poco de temor entre quien resulta positivo y sus compañeros de trabajo, lo más importante es saber que estos resultados en realidad son hallazgos, dado a que ninguno de ellos ha presentado ninguna sintomatología“, indicó.

“Por lo tanto, es simple y sencillamente guardando la sana distancia y esperando 14 días o menos; si no dan síntomas en un futuro, y no habrán representado un riesgo alguno“, añadió el también directivo.

Temores fundados

En el otro bando, el de los futbolistas, hay preocupación y temor. Un futbolista que pidió mantenerse en el anonimato expresó su miedo de enfrentar al elenco verdiblanco. “Imagínate, ahora quién va a querer jugar contra Santos. Nadie quiere arriesgar la salud propia y de la familia”, aseveró.

Su colega Diego Pizarro, volante de Tigres, comparte esa posición. “Entre nosotros preocupa que haya un equipo donde haya muchos contagiados, están saliendo versiones que no sabemos, pero preocupa por sus familiares, por ellos, esperemos que no pase a más, que no se junten con más gente”, manifestó.

