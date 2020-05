En México se han encendido las alarmas luego de que se informara que ocho jugadores del Club Santos Laguna están contagiados del COVID-19. Esto, naturalmente, ha provocado gran preocupación en el ambiente futbolístico, sobre todo en los futbolistas que actúan en la LIGA MX quienes han expresado su temor por lo sucedido.

En charla con ESPN Digital y Guido Pizarro, de Tigres, un jugador que prefirió mantener en reserva su identidad expresó sin medias tintas. “Imagínate, ahora quién va a querer jugar contra Santos”. Y luego añadió: “Nadie quiere arriesgar la salud propia y de la familia”.

Por su parte, Guido Pizarro, mediocampista de Tigres, opinó lo mismo que su colega. “Entre nosotros preocupa que haya un equipo donde haya muchos contagiados, están saliendo versiones que no sabemos, pero preocupa por sus familiares, por ellos, esperemos que no pase a más, que no se junten con más gente”, dijo

Esperan las pruebas

Según se supo, algunos cuadros de la LIGA MX, de acuerdo al protocolo sanitario, han aplicado los test para comprobar si sus jugadores están infectados o no del coronavirus. Por ahora, solo se sabe que ocho integrantes del Santos han contraído esa letal enfermedad. Guido Pizarro aseguró que en Tigres todavía no han pasado por ese tipo de pruebas.

“En Tigres no nos hemos hecho el estudio, pero estamos en contacto con los médicos por cualquier síntoma, pero nadie ha tenido síntomas de esta enfermedad. A partir del lunes se verán los pasos a seguir, estamos a la espera que den la decisión”, apuntó.

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.