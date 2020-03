¿Hartazgo u opinión? Mister Chip ha desatado la polémica en redes sociales este miércoles con un contundente mensaje sobre el reinicio de las ligas europeas y cómo deben definirse a los campeones. En medio del aislamiento que se vive a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, el español señaló que le “importa un carajo bien grande”, lo que vaya a suceder con los torneos ligueros del ‘Viejo Continente’.

Todo comenzó cuando Alexis Martín Tamayo, conocido como Mister Chip, publicó en su cuenta de Twitter una recomendación de película para ver en este nuevo día de cuarentena y comenzó la ola de comentarios.

“Necesito fútbol, mister”, le escribió uno y él respondió en tono amable “Y yo, pero el deporte volverá si nos cuidamos y cuidamos de los demás. Abrazo y paciencia, amigo”.

Pero los comentarios siguieron y con ello dos respuestas que encendieron las redes. Primero le preguntaron por cómo acabaría las ligas en Europa y respondió que “Yo acabaría las competiciones de esta temporada antes de empezar las de la siguiente. Si hay que acabarlas en julio o en agosto o en septiembre, pues se acaban ahí y ya se definirá un calendario alternativo para la próxima campaña”.

Pero cuando le respondieron “sería una opción", Mister Chip no aguantó y lanzó su ácida respuesta. “Sería una opción. Así, sin más. También te digo que me importa un carajo bien grande lo que hagan. En estos momentos, lo que menos me preocupa es lo que va a pasar en el fútbol en los próximos meses.”

