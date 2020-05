El coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo. No solo afecta directamente el sistema respiratorio, sino también genera preocupación en quienes no están contagiados. Más aún, ahora que los entrenamientos en la Premier League se reanudaron, pensando en el regreso a la competencia. Qué mejor prueba que la reciente reacción de N’Golo Kanté.

El mediocampista francés decidió no poresentarse a los entrenamientos del Chelsea, con permiso del entrenador Frank Lampard y los miembros de la directiva. El motivo no es otro que el temor por el coronavirus, luego de que la Premier League confirme seis casos, hace unos días.

N’Golo Kanté, campeón de la Premier League en la temporada 2015-16 con el Leicester City, estuvo presente en el primer entrenamiento del Chelsea el reciente martes, en la ciudad deportiva de Colbham, en Londres, pero no se presentó al del miércoles.

El centrocampista francés, de 29 años, no es el primero en expresar su preocupación sobre la vuelta a los entrenamientos, aprobada por los clubes de la competición a principios de semana.

Troy Deeney, capitán del Watford, aseguró que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de cinco meses.

"He dicho que no voy a ir. Cuando les explique mis detalles personales lo van a entender. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerle en peligro. Tienes que ir hasta el campo con tu propia ropa, allí no te puedes cambiar, no te puedes duchar y, cuando vuelvas, lo haces en la misma equipación sucia”, advirtió Deeney.