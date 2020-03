Hace unos días se volvió viral la noticia de que uno de los jugadores de la Juventus dio positivo por coronavirus en Italia. El hombre en cuestión fue Daniele Rugani, futbolista del primer equipo de los turineses, de quien también se supo que su novia estaba infectada.

Michaela Perisco, pareja de Rugani desde hace ya algunos años, arrojó positivo en una de las pruebas que se realizó para saber si era portadora del virus que ha paralizado al mundo. Motivo por el cual, la modelo italiana se dejó ver muy preocupada por la situación que hoy vive, más ahora que se encuentra embarazada del jugador.

“Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasa ahora?, espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero ponte en mi lugar, es infinitamente aterrador”, contó Perisco, en un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, y que ya ha dado la vuelta al mundo.

Sin embargo, pese a la incertidumbre de saber si esta enfermedad afectará o no a su primogénito, Perisco anduvo positiva y segura de que su recuperación será rápida con los cuidados necesarios, y todo para que ella y Rugani puedan esperar pacientes la llegada de su hijo.

“Nos estábamos preparando para anunciar el embarazo. Se suponía que era un momento de alegría, en cambio la vida nos traicionó así. Pero estoy seguro de que nos levantaremos de nuevo”, sentenció la novia del defensor italiano, que prácticamente se vio obligada a desvelar su embarazado una vez se enteró del contagio.

Asimismo, cabe señalar que hasta la fecha, Daniele Rugani se encuentra en cuarentena en el centro deportivo de la Juventus, debido a una disposición dada en Italia para tratar de controlar la propagación del coronavirus. Como él, hay otros dos jugadores de la ‘Vecchia Signora’ que también dieron positivo: el francés Blaise Matuidi y el argentino Paulo Dybala.

EL COVID-19 EN ITALIA

Italia contabilizó este domingo 5.476 fallecidos, 651 más en solo 24 horas, y la cifra de enfermos contagiados actualmente es de 46.638, es decir, 3.957 más en un día, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

El número de personas curadas es de 7.024, lo que supone que 952 personas se han recuperado desde el sábado, y la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas.