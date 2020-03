El periodista deportivo José María Candela murió a causa del coronavirus a los 59 años de edad, en un desenlace muy rápido provocado por la enfermedad que hoy aqueja a miles de personas en todas partes del mundo.

La triste noticia fue dada a conocer por la Radio Nacional de España (RNE), medio donde se desempeñaba el 'Chema’ Candela, con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos”, se lee.

José María Candela, que trabajaba en el programa “Radiogaceta de los Deportes”, desarrolló gran parte de su carrera dedicado a la información del Atlético de Madrid. Asimismo, el ‘Chema’ es considerado en España como un histórico del periodismo deportivo debido a la ardua labor que desempeño tan bien por años.

Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos. pic.twitter.com/l4RCDuwaWC — Radio Nacional (@rne) March 20, 2020

El afamado periodista perdió la vida de manera repentina, y se sumó a lista de pérdidas que existen en el planeta por culpa del virus del COVID-19, que aún continua sin tener cura.

Como era de esperarse, los mensajes hacia el comunicador del Atlético de Madrid fallecido no tardaron en llegar por parte de sus colegas. José Luis Toral, compañero del ‘Chema’ en RNE, fue uno de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales.

“Aún no me lo puedo creer AMIGO mío. Chema Candela, una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado”, escribió el también periodista deportivo.

Por otro lado, su colega Iñaki Cano también envió sus condolencias tras enterarse de la muerte del ‘Chema’: “Qué pena más grande siento por su pérdida. JOSÉ MARIA CANDELA JERICO, qué gran tipo... Siempre trabajando y ejerciendo de gran profesional... un Atlético de toda la vida... DESCANSA EN PAZ querido amigo...”, dice su mensaje en Twitter.