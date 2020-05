Joel Robles, portero español del Real Betis, se ha incorporado este lunes al trabajo en la ciudad deportiva verdiblanca tras la cuarentena que ha pasado en su domicilio después de dar positivo por coronavirus, aunque asintomático, en las pruebas a las que se sometió el equipo hace dos semanas.

Joel Robles llegó a la ciudad deportiva tras superar las pruebas que marca el protocolo sanitario de LaLiga, como ya apuntó la pasada semana el técnico bético, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, quien dijo que cuenta con el cancerbero para el partido ante el Sevilla con el que se reanudará la competición liguera.

“Tiene que pasar nuevas pruebas y, si las pasa bien y da negativo, se podrá reincorporar a corto plazo, si no hay recaída, que no esperamos. A final de semana o comienzos de la que viene lo podréis ver por aquí, si no fallan las pruebas que le tienen que repetir”, avanzó Rubi.

Con la incorporación al trabajo del portero, el DT verdiblanco cuenta ya con todos sus efectivos para afrontar la vuelta a la competición una vez que ya lo han hecho Alfonso Pedraza y Juanmi Jiménez, quienes dieron negativo aunque con anticuerpos del virus; y Sergio Canales, quien ha superado una neumonía bacteriana ajena al coronavirus.

Con el delantero canterano Raúl García convaleciente de una operación de apendicitis desde el pasado lunes, Juanmi está haciendo trabajo específico para superar una fascitis plantar que lo ha mantenido en el dique seco desde el pasado septiembre y de la que fue operado en diciembre.

Asi, para suplir el hueco dejado por Raúl García, Rubi ha recurrido al delantero Mohamed Mizzian Salmi, jugador del filial verdiblanco que entrena con la primera plantilla desde el pasado sábado. EFE.