No hay lugar del mundo que no haya parado sus actividades futbolísticas por la pandemia del coronavirus que empezó en China y ha afectado a Italia, España, Perú, México, entre otros países. Todos ellos con una liga de Primera División en plena competencia y que hasta ahora no se sabe cuál será su desenlace, pero de alguna manera debe haber campeón.

Aún no se han hecho los anuncios oficiales de cómo los directivos de cada país harán para reiniciar el torneo y si es que -en caso no se vuelva a jugar- cómo se definirá al campeón. Hay mucho suspenso en torno a esa información, pero lo real es que en cada torneo del mundo hay un líder y aquí te presentamos una galería con los punteros de cada certamen y cómo se encuentran con relación a sus rivales.

La liga más desigual y que estaba a una fecha de decidirse, si es que se daban una serie de resultados, es la Premier League de Inglaterra en la que LIverpool le lleva 25 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor y con 27 por disputarse. Es el virtual campeón, pero sin hacerlo oficial, los Reds no puede celebrar.

En Sudamérica hay una excepción

Argentina, es la única del mundo que declaró su campeón en 2020 antes de que se paralice el torneo. Boca Juniors ganó en la última fecha a Gimnasia y Esgrima de La Plata, le arrebató el primer lugar a River Plate y se consagró ante su gente con La Bombonera llena.

Mira esta galería y recuerda cómo estaban las principales ligas del mundo antes de la paralización de los torneos por este virus COVID-19.

