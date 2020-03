Luka Jovic viajó a Serbia con el permiso de Real Madrid. Pero, la travesía del delantero ha tenido momentos complicados porque fue acusado de haber incumplido con la cuarentena en su país, en medio de la crisis provocado por la pandemia del coronavirus.

La actitud del jugador ha sido cuestionada por diversas figuras relacionadas al fútbol. El último en criticar al futbolista fue Dragoslav Stepanovic, ex entrenador de fútbol y su compatriota.

En declaraciones al medio alemán ‘Kurir’, Stepanovic no tuvo piedad del hombre de Real Madrid y dejó una fuerte sentencia. “¡Es el único hombre que hace el 100% para arruinar su carrera! Jovic trabaja contra sí mismo”.

Además, el estratega retirado lamentó el comportamiento de Luka luego del trabajo que le costó llegar a la ‘Casa blanca’ y convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol en su país.

“Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Real Madrid. No puedo creer lo que el chico se está haciendo esto a sí mismo”, explicó.

“Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto. No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada!”, concluyó.