España es uno de los países más afectados con el coronavirus, con más de 600 muertos y una cifra superior a 13 mil en casos confirmados. Ante ello, el brasileño Roberto Carlos, quien radica en ese territorio, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de consejos para evitar la propagación del virus.

“Aquí en España estamos teniendo muchos casos y muchas muertes de personas mayores. Las personas no se lo habían tomado en serio. Tenemos que quedarnos en casa. Nosotros ya estamos confinados muchos días. Estamos encerrados en casa y pido su ayuda para combatir este virus: quédense cada uno en sus casas. Que no haya aglomeraciones, no ir a conciertos, no ir a la playa. Es importante tomarse muy en serio estas dificultades que estamos pasando en el mundo”, indicó el exfutbolista.

Luego de contar el difícil momento que se vive en Madrid, Roberto Carlos se dirigió a la población de su país. "Este virus es muy peligroso. Si se pueden quedar en casa, cuidar a sus familias, y al mismo tiempo pensar en las personas que son amigos, personas que van a encontrar en la playa, en los conciertos, en los bares... ¡Cancelen todo! Cancelen todo porque el asunto es muy grave y muy peligroso”, añadió.

¿Y el fútbol en España?

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó el reciente martes en rueda de prensa que aboga por terminar las competiciones “antes o después del 30 de junio” para hacer justicia con los clubes, sin valorar las distintas opciones que se han puesto encima de la mesa.

El máximo mandatario de la RFEF declaró que la institución que preside no baraja apostar por ninguno de los tres escenarios que se habían planteado para terminar los torneos: finalizar en el estado que estaban las clasificaciones antes del parón, dar por nula toda la temporada o retrotraerse a mitad de competición.

