Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, no dudó en enfrentarse a su amigo, Carlos Tevez , ídolo de Boca Juniors, y a otras voces que piden que se retrase el regreso al fútbol, debido a la grave crisis de coronavirus que afronta Argentina. El dirigente ‘Pincharrata’ pide que se ponga una fecha para el reinicio del campeonato y evitar que los clubes agraven su situación económica.

“A Carlos Tevez lo quiero pero no comparto lo que dice. Todos tuvimos alguien cercano que enfermó de coronavirus. Pero lo que no entendemos es que si no volvemos a jugar, la tele no paga más. Tenemos que desarmar los planteles, habrá que bajar la persiana y el año que viene vemos qué pasa. Pero va a quedar muchísima gente en la calle“, dijo la ‘Brujita’ en tono pesimista.

El directivo reconoció que se está sobreviviendo gracias a los contratos de televisión. “Esto no es infinito. La gente que hoy está pagando sin que nosotros juguemos, debe estar diciendo ‘muchachos si no vuelven cortamos acá, no pagamos más’. No quiero pasar como un insensible, pero esto se tendría que haber reactivado antes. Pero bueno, hoy estamos así”, agregó Sebastián Verón.

El presidente del ‘Pincha’ también cuestionó que algunos dirigentes tengan un doble discurso. “A mí me sorprende que haya clubes no quieren jugar pero están incorporando jugadores, sin saber cuando vamos a jugar”. A su vez, se solidarizó con equipos como Boca Juniors que deben afrontar un torneo internacional. “Es una locura que los equipos que participan en la Copa Libertadores no estén entrenando. Hay cosas que nunca llego a entender sobre el manejo de estas situaciones”.

La ‘Brujita’ no dudó en responsabilizar a la AFA por el pobre manejo para afrontar la crisis. “En el fútbol argentino nunca se previene, siempre se acciona sobre el problema. Al día de hoy no tenemos nada sobre la vuelta al fútbol, ninguna fecha confirmada”, sentenció.

