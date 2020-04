En Estados Unidos, como gran parte del planeta, el coronavirus avanza de forma incontenible. Día a día las noticias no son nada alentadoras: muertes y más contagios. Sin embargo, también hay espacio para jurarse amor eterno. Un buen ejemplo de eso es Jameis Winston, jugador de la NFL que hace unos días contrajo matrimonio con su novia en plena cuarentena por el COVID-19.

El exjugador de los Tampa Bay Buccaneers organizó una reunión íntima en su misma casa en donde se casó con Breion Allen, quien confesó que su ahora esposo la sorprendió gratamente, pues ya se había resignado a esperar más tiempo para celebrar su boda con el padre de su hijo.

“Una semana en que nada iba según lo planeado. Nuestra boda inicial acababa de posponerse y yo estaba en un mal momento. Pero Jameis vino y organizó una hermosa ceremonia íntima en la privacidad de nuestra propia casa. Y parecía que estaba destinado a ser así todo el tiempo”, escribió Allen en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram a la que añadió también una fotografía de ese feliz momento.

Como era de esperarse, la ceremonia no contó con invitado alguno, salvo la presencia de un pastor que los casó. De esa manera, respetaron las disposiciones de las autoridades que buscan frenar la pandemia.

Las lesiones lo persiguieron

No hace mucho, el ex mariscal de campo de los Buccaneers fue intervenido quirúrgicamente de una lesión en la rodilla y ahora espera recuperar su mejor nivel para volver por la puerta grande. No obstante, no fue el único obstáculo que tuvo que sortear, pues también tuvo que superar un problema en su mano derecha (pulgar roto) y tuvo que operarse de los ojos para solucionar un urgente problema de visión.

