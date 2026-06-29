Por Redacción EC

Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO: sigue aquí el partido por 16avos de final del Mundial 2026

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  • Cómo llega Costa de Marfil al partido contra Noruega

La escuadra africana pasó a 16avos de final en el segundo puesto del Grupo E con seis unidades. 'Los Elefantes' debutaron con triunfo 1-0 ante Ecuador, luego vencieron 2-0 a Curazao y finalmente cayeron por 2-1 ante Alemania. Los africanos anotaron cuatro goles y recibieron dos, por lo que cerraron la fase de grupos con una diferencia de goles de +2. 

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  • Horarios por países del partido Costa de Marfil vs Noruega 

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

Costa de Marfil: 17:00 horas

Noruega: 19:00 horas.

España: 19:00 horas.

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  • Canales que transmiten el partido en países de América Latina

El partido de Costa de Marfil vs Noruega será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

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  • Canales que transmiten el partido Costa de Marfil vs. Noruega

Si vives en Perú, el partido de Costa de Marfil vs. Noruega será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.

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El partido comenzará a las 12 pm y tendrá como escenario el estadio de Dallas. El árbitro del cotejo será el venezolano Jesús Valenzuela Sáez. 

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Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Puedes seguir todas las incidencias de este choque en El Comercio.

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