Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO: sigue aquí el partido por 16avos de final del Mundial 2026
- Cómo llega Costa de Marfil al partido contra Noruega
La escuadra africana pasó a 16avos de final en el segundo puesto del Grupo E con seis unidades. 'Los Elefantes' debutaron con triunfo 1-0 ante Ecuador, luego vencieron 2-0 a Curazao y finalmente cayeron por 2-1 ante Alemania. Los africanos anotaron cuatro goles y recibieron dos, por lo que cerraron la fase de grupos con una diferencia de goles de +2.
- Horarios por países del partido Costa de Marfil vs Noruega
Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
México: 11:00 horas.
Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
Costa de Marfil: 17:00 horas
Noruega: 19:00 horas.
España: 19:00 horas.
- Canales que transmiten el partido en países de América Latina
El partido de Costa de Marfil vs Noruega será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
- Canales que transmiten el partido Costa de Marfil vs. Noruega
Si vives en Perú, el partido de Costa de Marfil vs. Noruega será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.
El partido comenzará a las 12 pm y tendrá como escenario el estadio de Dallas. El árbitro del cotejo será el venezolano Jesús Valenzuela Sáez.
Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Puedes seguir todas las incidencias de este choque en El Comercio.
Las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Puedes seguir todas las incidencias de este choque en El Comercio.