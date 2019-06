Costa Rica vs. Bermudas: fecha, horarios y canales del duelo por la Copa Oro 2019

Costa Rica, que cumplió su tarea al golear a Nicaragua en su partido inaugural por la Copa Oro 2019, buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase del certamen este jueves, cuando enfrente a Bermudas, que debutó en el torneo, y comenzó con derrota 2-1 ante Haití, a pesar de adelantarse en el marcador.

Ambas selecciones ahora se medirán en el Estadio Toyota de Texas, donde cumplirán la segunda jornada del grupo B.

El encuentro se iniciará a las 8:30 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Teletica, Sky y Repretel en Costa Rica.

Costa Rica vs. Bermudas | Horarios en el mundo:

18:30 horas - Bermudas

19:30 horas - Costa Rica, Nicaragua

20:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

22:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

02:30 horas del viernes - Reino Unido

03:30 horas del viernes - España, Alemania, Italia, Francia

La acción de la decimoquinta edición de la Copa Oro protagonizó el domingo una jornada histórica por darse por primera vez en territorio centroamericano con la doble jornada del grupo B que se disputó en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde la selección local goleó 4-0 a la de Nicaragua.

Copa Oro | Canales de transmisión por país:

Costa Rica - Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México - Sky HD / Blue To Go

Nicaragua - Sky HD

Panamá - TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos - Fox Sports / Univision Deportes

Honduras - Sky HD

El Salvador - Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador

El equipo tico, que dirige Gustavo Matosas en su nuevo ciclo de cara al Mundial de Qatar 2022 siempre fue superior a Nicaragua.

Con todo a su favor, campo, mejores individualidades, juego de conjunto y apuesta futbolística, Costa Rica dejó sentenciado el partido al concluir la primera parte con un marcador parcial de 3-0.

Nada cambió en la segunda parte, Costa Rica mantuvo su mayor control del balón y también creo las mejores oportunidades de gol que no se consolidaron por las buenas intervenciones que tuvo el arquero de Nicaragua, Justo Lorente, que le tocó hacer trabajo extra. Hasta que al minuto 75 llegó el cuarto y definitivo gol de Costa Rica, que consiguió Allan Cruz.

Bermudas, una de las naciones más pequeñas de Concacaf con una población de poco más de 71 mil habitantes, entretuvo con su habilidad y posesión de balón en los primeros 45 minutos de su duelo previo ante Haití y logró una merecida ventaja al descanso (0-1), gracias al gol que marcó tras un saque de esquina rematado por Dante Leverock en el tiempo de descuento (45+2). Sin embargo, no supo mantener la diferencia a su favor.

En un partido aburrido, falto de técnica e ideas futbolísticas, Haití, que tuvo una primera parte para el olvido, mejoró en la segunda con la entrada de Derrick Etienne, quien fue su gran revulsivo y todo cambió a su favor para imponerse a Bermudas.

Con información de EFE