Ver Costa Rica vs. Haití EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Estadio Nacional de Costa Rica por el Grupo C de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026. ¿Cuándo y a qué hora es el partido? El duelo se disputa hoy martes 9 de septiembre de 2025, desde las 8:00 PM de Centroamérica, que son las 9:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? El partido se puede mirar en Costa Rica por Repretel (Canal 6), Teletica (Canal 7) y TDMAX. Asimismo, para el resto del mundo se podrá ver por el canal de la Concacaf en YouTube. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.