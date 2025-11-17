Ver Costa Rica vs. Honduras EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional de Costa Rica por la sexta y última fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de noviembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, las 7:00 PM de México, Costa Rica y Honduras; y las 2:00 AM del miércoles 19 de España. ¿Dónde ver? Canal 6 Repretel y Teletica transmite el partido para toda Costa Rica, mientras que en Honduras se podrá ver por Tigo Sports. Asimismo, el partido será transmitido por el YouTube de la Concacaf para todo el mundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

